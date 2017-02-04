На авіарейси до США почали пропускати громадян семи мусульманських країн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Авіакомпанія Qatar Airways у суботу оприлюднила пам'ятку для пасажирів, у якій вказано, що громадяни семи мусульманських держав, яким раніше було заборонено в'їжджати на територію США, тепер знову можуть сідати на літаки авіаперевізника, які прямують до Сполучених Штатів, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Це рішення стало наслідком призупинення федеральним суддею в Сіетлі Джеймсом Робартом дії антиміграційного указу президента Дональда Трампа, яким громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану і Ємену був заборонений в'їзд до США.
Натомість, як повідомляють ЗМІ, іноземні авіакомпанії, що працюють в Ірані, звернулися до туристичних агентств з проханням не продавати квитки до США громадянам Ірану, які мають американські візи. Утім, як повідомили в одному з турагентств, ця рекомендація не стосується іранців, які мають право на постійне проживання в США або американський паспорт.
Повідомляється, що невдовзі після судового рішення Служба митного та прикордонного контролю США повідомила авіакомпанії про можливість здійснювати посадку пасажирів з семи мусульманських країн, яких стосувався указ Трампа, на літаки, що прямують до США.
Нагадаємо, 3 лютого федеральний суддя у Сіетлі Джеймс Робарт тимчасово призупинив дію указу президента країни Дональда Трампа, яким був заборонений в'їзд до країни громадянам семи мусульманських країн, а також призупинена програма США з прийому біженців.
Мін'юст США буде оскаржувати рішення суду щодо зупинки імміграційного указу.