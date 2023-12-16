На Авдеевском направлении ни одного серьезного закрепления у врага нет - Барабаш
Киев • УНН
Российские войска часто атакуют Авдеевку, но украинские военные успешно отбивают их, не допуская значительного закрепления. Украинские снайперы также уничтожили 4 вражеских военных в этом регионе.
Российские оккупанты проводят много штурмов на Авдеевском направлении, но украинские военные не дают им закрепиться. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Детали
На самом деле те активности, которые враг проводит на нашем направлении их очень много, много штурмовых действий - это десятки атак в течение суток, но где-то закрепиться ребята наши не дают. Если им даже, что-то где-то немного удается продвинуться, то отрабатывает сразу артиллерия, минометы и реактивная артиллерия. То есть никакого серьезного закрепления у врага нет
Он отметил, что полоса обороны вокруг Авдеевки держится и за это большая благодарность защитникам города.
Дополнение
На Авдеевском направлении снайперы ССО ликвидировали 4 оккупантов, которые пыталась продвинуться в глубину позиций Сил обороны.
На Авдеевском направлении ни одного серьезного закрепления у врага нет - Барабаш
Российские войска часто атакуют Авдеевку, но украинские военные успешно отбивают их, не допуская значительного закрепления. Украинские снайперы также уничтожили 4 вражеских военных в этом регионе.
Поврежден корпус больницы: на Херсонщине показали последствия ночной атаки беспилотников
Атака беспилотника в селе Степановка на Херсонщине повредила местную больницу, в результате чего одно здание было разрушено, а врач получил ранения. Воздушные силы уничтожили 30 ударных беспилотников в 11 областях.
Во время ночного обстрела Херсонщины россияне попали в больницу: пострадал врач
Врач в Херсонской области получил ранение ноги от огнестрельного ранения и осколков во время эвакуации пациентов во время обстрела медицинского учреждения с российского беспилотника. Еще трое были ранены во время ночного обстрела.
В Минобороны ожидают от местных властей большего содействия мобилизационной работе
Министр обороны Украины Умеров призывает местные органы власти усилить поддержку мобилизации и национальной обороны, включая строительство фортификационных сооружений и подготовку к военной службе и национальному сопротивлению.
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан получила награду конкурса "Женщины и спорт"
В Олимпийском доме состоялось награждение победительницы конкурса "Женщины и спорт" в номинации "Красота и слава".
рф пытается создать искусственный конфликт внутри руководства - Умеров
По словам министра обороны Рустема Умерова, россия пытается создать фейковый конфликт внутри украинского руководства и распространить иллюзию, что Украине не хватает международной поддержки. Он отметил важность информационной гигиены на фоне этих дезинформационных усилий.
СБУ показали, как спецназовцы ЦСО "А" ликвидируют российскую пехоту
СБУ обнародовала видео, на котором бойцы Центра специального назначения "А" уничтожают российскую пехоту, несмотря на попытки оккупантов убежать.
В Бельгии бывшего сенатора исключили из партии из-за обвинений в работе на китайскую разведку
Ультраправая партия Vlaams Belang (Фламандский интерес) исключила из своих рядов бывшего сенатора Франка Креельмана обвиненного в работе на китайскую разведку.
Для рф Купянск - плацдарм для дальнейшего наступления на запад - Сухопутные войска
Российские войска продолжают нацеливаться на Купянск в Харьковской области из-за его стратегической ценности как потенциального плацдарма для наступления на запад.
Reuters: Иран заявил о казни агента израильской разведки
Иран казнил агента Моссада за шпионаж в провинции Систан и Белуджистан, обвинив мужчину в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.