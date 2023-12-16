На Авдеевском направлении ни одного серьезного закрепления у врага нет - Барабаш

Российские оккупанты проводят много штурмов на Авдеевском направлении, но украинские военные не дают им закрепиться. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

На самом деле те активности, которые враг проводит на нашем направлении их очень много, много штурмовых действий - это десятки атак в течение суток, но где-то закрепиться ребята наши не дают. Если им даже, что-то где-то немного удается продвинуться, то отрабатывает сразу артиллерия, минометы и реактивная артиллерия. То есть никакого серьезного закрепления у врага нет - рассказал Барабаш.

Он отметил, что полоса обороны вокруг Авдеевки держится и за это большая благодарность защитникам города.

Дополнение

На Авдеевском направлении снайперы ССО ликвидировали 4 оккупантов, которые пыталась продвинуться в глубину позиций Сил обороны.