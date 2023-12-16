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На Авдеевском направлении ни одного серьезного закрепления у врага нет - Барабаш

Киев  •  УНН

16 декабрь 2023, 10:54  •  17025 просмотра

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Российские войска часто атакуют Авдеевку, но украинские военные успешно отбивают их, не допуская значительного закрепления. Украинские снайперы также уничтожили 4 вражеских военных в этом регионе.

Российские оккупанты проводят много штурмов на Авдеевском направлении, но украинские военные не дают им закрепиться. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

На самом деле те активности, которые враг проводит на нашем направлении их очень много, много штурмовых действий - это десятки атак в течение суток, но где-то закрепиться ребята наши не дают. Если им даже, что-то где-то немного удается продвинуться, то отрабатывает сразу артиллерия, минометы и реактивная артиллерия. То есть никакого серьезного закрепления у врага нет

- рассказал Барабаш.

Он отметил, что полоса обороны вокруг Авдеевки держится и за это большая благодарность защитникам города.

Дополнение

На Авдеевском направлении снайперы ССО ликвидировали 4 оккупантов, которые пыталась продвинуться в глубину позиций Сил обороны.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
На Авдіївському напрямку жодного серйозного закріплення у ворога немає – Барабаш
Barabash: Enemy has no serious entrenchments in Avdiivka sector - Barabash
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На Авдеевском направлении ни одного серьезного закрепления у врага нет - Барабаш

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