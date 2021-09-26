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На Аляске выбрали самого толстенького мишку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. В национальном парке и заповеднике Катмай, расположенном в южной части американского штата Аляска, накануне ежегодной "Недели толстых медведей" выбрали самого толстого бурого медвежонка. Результаты голосования национальный парк объявил на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

Детали

Победителем стало медвежонок под номером 132. Уже в возрасте одного года он весил 27 килограмм.

Соревнования проводятся среди взрослых медведей с 2014 года, однако конкурс среди медвежат проходил впервые. В нем приняли участие четыре малыша-медвежонка. Теперь победителю предстоит побороться со старшими собратьями: новое голосование будет проходить с 29 сентября по 5 октября.

We have our first heavyweight - junior league - champion. 132's springer stole the show with flab and floof to win the first #FatBearJunior Championship. Kudos to the cub! Can this apotheosis of cuteness compete with the behemoths of the big bracket? #FatBearWeek begins Sept. 29. pic.twitter.com/afymaNF13q

- Katmai National Park (@KatmaiNPS) September 25, 2021

В прошлом году в конкурсе среди старших медведей победил медведь под номером 747. Он весил 635 килограммов. Хотя определение победителя происходит "на глаз", администрация парка считает, что медведь победил заслуженно. По их словам, он стал настолько толстым, что был готов впасть в спячку еще летом, но продолжил есть и до сентября живот медведя уже волочился по земле.

Справка

Национальный парк Катмай известен своей популяцией бурых медведей - крупнейшей из охраняемых популяций. На территории парка живут около 2 100 - 2 200 медведей.

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