На Алясці обрали найтовстенького ведмедика

Деталі

Переможцем стало ведмежа під номером 132. Вже у віці одного року воно важило 27 кілограмів.

Змагання проводяться серед дорослих ведмедів з 2014 року, проте конкурс серед ведмежат проходив вперше. У ньому взяли участь чотири малюка-ведмежа. Тепер переможцю належить позмагатися зі старшими побратимами: нове голосування триватиме з 29 вересня до 5 жовтня.

We have our first heavyweight - junior league - champion. 132’s springer stole the show with flab and floof to win the first #FatBearJunior Championship. Kudos to the cub! Can this apotheosis of cuteness compete with the behemoths of the big bracket? #FatBearWeek begins Sept. 29. pic.twitter.com/afymaNF13q

— Katmai National Park (@KatmaiNPS) September 25, 2021

Торік в конкурсі серед старших ведмедів переміг ведмідь під номером 747. Він важив 635 кілограмів. Хоча визначення переможця відбувається "на око", адміністрація парку вважає, що ведмідь переміг заслужено. За їх словами, він став настільки товстим, що був готовий впасти у сплячку ще влітку, але продовжив їсти та до вересня живіт ведмедя вже волочився по землі.

Довідково

Національний парк Катмай відомий своєю популяцією бурих ведмедів - найбільшої з охоронюваних популяцій. На території парку живуть близько 2 100 - 2 200 ведмедів.