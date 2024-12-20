На аэродроме под москвой взорвался военный Ан-72: ГУР показало видео
Киев • УНН
На аэродроме в московской области сдетонировала силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72 вмф рф. Стоимость уничтоженного самолета оценивается в 4,5 миллиона долларов.
На аэродроме под москвой в рф взорвался военно-транспортный самолет Ан-72, сообщили в ГУР МОУ, показав видео, пишет УНН.
Детали
"12 декабря 2024 года на аэродроме "Остафьево" в московской области произошел взрыв - сдетонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72, принадлежавшего военно-морскому флоту государства-агрессора россии", - сообщили в ГУР в соцсетях.
Ориентировочная стоимость выведенного из строя российского самолета, как указано, - около 4,5 миллиона долларов.
"ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - отметили в разведке.
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