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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На аэродроме под москвой взорвался военный Ан-72: ГУР показало видео

На аэродроме под москвой взорвался военный Ан-72: ГУР показало видео

Киев  •  УНН

 • 7498 просмотра

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На аэродроме в московской области сдетонировала силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72 вмф рф. Стоимость уничтоженного самолета оценивается в 4,5 миллиона долларов.

На аэродроме под москвой в рф взорвался военно-транспортный самолет Ан-72, сообщили в ГУР МОУ, показав видео, пишет УНН.

Детали

"12 декабря 2024 года на аэродроме "Остафьево" в московской области произошел взрыв - сдетонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72, принадлежавшего военно-морскому флоту государства-агрессора россии", - сообщили в ГУР в соцсетях.

Ориентировочная стоимость выведенного из строя российского самолета, как указано, - около 4,5 миллиона долларов.

"ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - отметили в разведке.

На российском аэродроме сгорел военно-транспортный самолет Ту-134 - ГУР14 окт. 2024, 05:35 • 13194 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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