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Н.Холодницкий прокомментировал задержание мошенника, который обещал "решить вопрос" с руководством САП

Н.Холодницкий прокомментировал задержание мошенника, который обещал "решить вопрос" с руководством САП

Киев • УНН

 • 13254 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий прокомментировал задержание мошенника, который обещал "решить вопрос" о прекращении уголовного производства относительно народного депутата Украины Александра Онищенко с руководством САП. Об этом написал он на своей странице в Facebook, передает УНН.

Напомним, что ранее, по сообщению Генерального прокурора Юрия Луценко, ГПУ совместно с детективами НАБУ и СБУ разоблачила мошенника, который за 2 млн долл. обещал повлиять на руководителя САП Назара Холодницкого для закрытия дела в отношении народного депутата А.Онищенко.

"Я неоднократно призывал не верить лицам, что обещают "решить вопрос" с руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры, НАБ Украины или другим способом помочь в закрытии уголовных производств, расследуемых детективами НАБУ: такие обещания - циничная ложь и банальное мошенничество", - отметил руководитель САП.

Он добавил, что досудебное следствие уголовного производства в отношении народного депутата А.Онищенко и в дальнейшем будет осуществляться с соблюдением всех требований уголовного процессуального законодательства, а после проведения всех необходимых следственных действий оно будет направлено в суд только с обвинительным актом.

"В очередной раз подчеркиваю, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы НАБ Украины работают исключительно открыто и честно", - отметил Н.Холодницкий.

Такого рода мошенников он сравнил с "стервятниками, которые всегда будут кружить над нами (работой прокуроров САП - ред.)."

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