Н.Холодницький прокоментував затримання шахрая, котрий обіцяв "вирішити питання" з ним
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький прокоментував затримання шахрая, котрий обіцяв “вирішити питання” щодо припинення кримінального провадження про народного депутата України Олександра Онищенка з керівництвом САП. Про це написав він на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Нагадаємо, що раніше, за повідомленням Генерального прокурора Юрія Луценко, ГПУ спільно з детективами НАБУ і СБУ викрила шахрая, який за 2 млн дол. обіцв вплинути на керівника САП Назара Холодницького задля закриття справи щодо народного депутата О.Онищенка.
“Я неодноразово закликав не вірити особам, що обіцяють „вирішити питання“ з керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, НАБ України або в інший спосіб допомогти в закритті кримінальних проваджень, що розслідуються детективами НАБУ: такі обіцянки — цинічна брехня та банальне шахрайство,” — зазначив керівник САП.
Він додав, що досудове слідство кримінального провадження стосовно народного депутата О.Онищенка і надалі здійснюватиметься з дотриманням усіх вимог кримінального процесуального законодавства, а після проведення усіх необхідних слідчих дій воно буде скеровано до суду лише з обвинувальним актом.
“В черговий раз наголошую, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи НАБ України працюють виключно відкрито й чесно,” — наголосив Н.Холодницький.
Такого роду шахраїв він порівняв зі “стерв’ятниками, які завжди кружлятимуть над нами (роботою прокурорів САП — ред.).”