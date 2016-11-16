Н.Холодницкий: председателю Счетной палаты уже сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро только что сообщили о подозрении председателю Счетной палаты Украины Роману Магуте и в САП уже подготовили ходатайство в суд об аресте предмета преступления, а также об избрании меры пресечения. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Только что прокурорами САП и детективами НАБ Украины, после предусмотренного ст. 481 УПК Украины подписания Генеральным прокурором, сообщается о подозрении Председателю Счетной Палаты Украины в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 УК Украины, в результате чего из собственности государственного органа выбыло имущество (квартира) общей стоимостью почти 1,4 млн. гривен по состоянию на 2013 год", - сообщил Н.Холодницкий.
Он отметил, что указанное преступление зарегистрировано в ЕРДР прокурорами САП в июне 2016 года по результатам обработки материалов журналистского расследования, после чего детективам НАБ Украины, согласно подследственности, поручено проведение досудебного следствия и обеспечено надлежащее процессуальное руководство.
"Прокуроры САП и детективы НАБ Украины ориентирован на завершение досудебного следствия в установленный законом срок", - добавил руководитель САП.
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.
"Сейчас прокурорами САП уже подготовлены соответствующие ходатайства в суд об аресте предмета преступления, а также об избрании меры пресечения", - добавил Н.Холодницкий.
Напомним, Генпрокурор Ю.Луценко подписал уведомление о подозрении председателю Счетной палаты Р.Магуте.