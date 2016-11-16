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Н.Холодницький: голові Рахункової палати вже повідомили про підозру

Н.Холодницький: голові Рахункової палати вже повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 7469 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і детективи Національного антикорупційного бюро щойно повідомили про підозру голові Рахункової палати України Роману Магуті і у САП вже підготовили клопотання до суду про арешт предмету злочину, а також про обрання запобіжного заходу. Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Щойно прокурорами САП та детективами НАБ України, після передбаченого ст. 481 КПК України підписання Генеральним прокурором, повідомлено про підозру Голові Рахункової Палати України у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 364 КК України, внаслідок чого із власності державного органу вибуло майно (квартира) загальною вартістю майже 1,4 млн. гривень станом на 2013 рік", - повідомив Н.Холодницький.

Він зазначив, що вказаний злочин зареєстровано в ЄРДР прокурорами САП у червні 2016 року за наслідками опрацювання матеріалів журналістського розслідування, після чого детективам НАБ України, згідно з підслідностю, доручено проведення досудового слідства та забезпечено належне процесуальне керівництво.

"Прокурорів САП та детективів НАБ України зорієнтовано на завершення досудового слідства у встановлений законом строк", - додав керівник САП.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

"Наразі прокурорами САП вже підготовлено відповідні клопотання до суду про арешт предмету злочину, а також про обрання запобіжного заходу", - додав Н.Холодницький.

Нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко підписав повідомлення про підозру голові Рахункової палати Р.Магуті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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