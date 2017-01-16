МИД Украины в очередной раз призвал прекратить политрепрессии в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины требует прекратить политические репрессии в оккупированном Крыму. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Продолжается судилище по делу А.Чийгоза. Требуем от оккупанта прекратить политрепрессии против крымских татар", - написала М.Беца.
Напомним, 16 января "верховный суд" Крыма начал очередное заседание по делу заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза , продолжив исследования вещественных доказательств.
А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 года. Ранее арест А.Чийгоза в Крыму продлили до 8 апреля.