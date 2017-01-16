МЗС України вчергове закликало припинити політрепресії у Криму

"Продовжується судилище у справі А.Чийгоза. Вимагаємо від окупанта припинити політрепресії проти кримських татар", - написала М.Беца.

Нагадаємо, 16 січня "верховний суд" Криму розпочав чергове засідання у справі заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, продовживши дослідження речових доказів.

А.Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових безладах під стінами" кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Раніше арешт А.Чийгоза у Криму продовжили до 8 квітня.