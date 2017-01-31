МИД Чехии сообщило о кибератаках

Как отмечается, хакеры взломали учетные записи десятков сотрудников ведомства, в частности руководителей и самого Л.Заоралека. Глава МИД утверждает, что им не удалось украсть конфиденциальную информацию.

По словам министра, кибератака была похожа на ту, которую сделали на Демократическую партию США. Он также отметил, что, по мнению экспертов, атака была осуществлена ​​из-за рубежа. При этом министр не уточнил, из какой страны мог быть осуществлен злом.

Как сообщал УНН, во Франции во время проведения праймериз социалистов зафиксировали кибератаки.