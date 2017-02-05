В МВД Австрии прокомментировали арест 22 уроженцев Чечни
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Глава МВД Австрии Вольфганг Соботка заявил, что 22 уроженца Чечни в Вене были задержаны по подозрению в криминальных разборках, передает УНН со ссылкой на APA.
"Массовое задержание чеченцев, по данным МВД, было осуществлено по основанию подозрения не в терроризме, а в криминальных разборках. Соответственно, речь идет о противостоянии группировок ", - сказал глава МИД Австрии.
На данный момент идет допрос задержанных, выясняются обстоятельства дела.
Напомним, полиция в Вене в Австрии задержала 22 выходцев из Чечни в возрасте примерно 25-50 лет.