МВС Австрії прокоментувало арешт 22 уродженців Чечні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Глава МВС Австрії Вольфганг Соботка заявив, що 22 уродженця Чечні в Відні було затримано за підозрою в кримінальних розборках, передає УНН з посиланням на APA.
“Масове затримання чеченців, згідно з даними МВС, було здійснено за підставою підозри не в тероризмі, а в кримінальних розборках. Відповідно, мова йде про протистояння угруповань,” — сказав глава МЗС Австрії.
На даний момент йде допит затриманих, з’ясовуються обставини справи.
Нагадаємо, поліція у Відні в Австрії затримала 22 вихідців з Чечні у віці приблизно 25-50 років.