Музей современного искусства в Нью-Йорке представил коллекцию смайликов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Нью-Йоркский музей современного искусства на Манхэттене рядом с шедеврами Ван Гога, Пабло Пикассо и Сальвадора Дали представил посетителям коллекцию первых в мире смайликов, передает УНН со ссылкой The New York Times.
Музей приобрел коллекцию из 176 первых в мире эмодзи (смайликов) для своей постоянной коллекции. Купленные музеем смайлы были созданы японским провайдером DoCoMo в 1999 году и стали первыми упрощенными графическими изображениями для мобильного общения.
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Отмечается, что некоторые смайлы были созданы не для общения между людьми, а для бизнеса. Также с помощью эмодзи пользователям сообщали прогноз погоды. Для этих целей использовались изображения снеговика, солнца, зонты.
Размеры оригинальных смайликов не превышали 12 пикселей в длину и 12 - в ширину.