Музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку представив колекцію смайликів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Нью-Йоркський музей сучасного мистецтва на Манхеттені поряд з шедеврами Ван Гога, Пабло Пікассо і Сальвадора Далі представив відвідувачам колекцію перших в світі смайликів, передає УНН з посиланням The New York Times.
Музей придбав колекцію з 176 перших в світі емодзі (смайликів) для своєї постійної колекції. Куплені музеєм смайли були створені японським провайдером DoCoMo в 1999 році і стали першими спрощеними графічними зображеннями для мобільного спілкування.
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Відзначається, що деякі смайли були створені не для спілкування між людьми, а для бізнесу. Також за допомогою емодзі користувачам повідомляли прогноз погоди. Для цих цілей використовувалися зображення сніговика, сонця, парасольки.
Розміри оригінальних смайликів не перевищували 12 пікселів в довжину і 12 - завширшки.