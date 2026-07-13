Мониторинговые каналы публикуют кадры атак на танкеры РФ, NASA зафиксировало новые пожары в Азовском море
Киев • УНН
Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео атаки на танкеры в Азовском море. NASA FIRMS зафиксировало новые пожары в этом районе и на инфраструктуре порта «Кавказ».
Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео, на котором, как утверждается, зафиксирована атака на танкеры в акватории Азовского моря. В то же время спутниковая система мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировала новые очаги возгорания в этом районе, пишет УНН.
Детали
По данным NASA FIRMS, пожары также возникли на инфраструктуре железнодорожной станции "Кавказ" и в резервуарном парке порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ.
Опубликованные Exilenova+ кадры и спутниковые данные могут свидетельствовать о новых ударах по танкерам так называемого теневого флота России. В то же время официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Порт "Кавказ" является одним из ключевых логистических узлов России, который обеспечивает сообщение с временно оккупированным Крымом и используется для перевозки различных грузов, в том числе горюче-смазочных материалов.
Официальных комментариев российских властей относительно причин пожаров на момент публикации не поступало.
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