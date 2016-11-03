Молодой человек попал под колеса поезда во Львове

В 2:10 на перегоне Львов-Персенковка под грузовой поезд № 3632 в составе 18 вагонов попал мужчина в возрасте около 30 лет. Пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в коммунальную 8-ю городскую клиническую больницу.

Сообщается, что по состоянию на 06:00 проводится операция.

Личность и место проживания мужчины устанавливаются.