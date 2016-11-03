Молодой человек попал под колеса поезда во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Молодой человек попал под колеса грузового поезда на улице Янева во Львове. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Львовской ОГА.
В 2:10 на перегоне Львов-Персенковка под грузовой поезд № 3632 в составе 18 вагонов попал мужчина в возрасте около 30 лет. Пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в коммунальную 8-ю городскую клиническую больницу.
Сообщается, что по состоянию на 06:00 проводится операция.
Личность и место проживания мужчины устанавливаются.