Молодий чоловік потрапив під колеса потяга у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Молодий чоловік потрапив під колеса вантажного потяга на вулиці Янева у Львові. Про це УНН повідомили в прес-службі Львівської ОДА.
О 02:10 год. на перегоні Львів-Персенківка під вантажний поїзд № 3632 у складі 18 вагонів потрапив чоловік віком близько 30 років якого з важкими травмами було доставлено до комунальної 8-ої міської клінічної лікарні.
Повідомляється, що станом на 06:00 год. проводиться операція.
Особа та місце проживання чоловіка встановлюються.