Молдова вызывает посла рф из-за объявления об открытии избирательных участков в Приднестровье

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало на консультации посла россии в Кишиневе Олега Васнецова. 12 марта ему выразят неодобрение из-за решения посольства рф открыть избирательные участки в приднестровском регионе, передает УНН со ссылкой на NewsMaker.

Завтра, 12 марта, посла россии в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в министерство иностранных дел. В ходе встречи российскому дипломату выскажут неодобрение из-за решения открыть избирательные участки в приднестровском регионе Молдовы - заявили в пресс-службе МИД Молдовы.

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Как сообщили приднестровские СМИ со ссылкой на сообщение посольства россии в Молдове, в нескольких городах - Тирасполе, Бендерах, Рыбнице и Григориополе - приднестровского региона откроют избирательные участки в день выборов президента россии 17 марта. Они будут работать с 8:00 до 20:00.

В ролике, который сообщает об открытии участков в приднестровском регионе для голосования граждан россии, говорится, что такое решение приняли "в соответствии с решением посольства рф в Молдове".

Это несмотря на то, что МИД Молдовы разрешил открыть участок для голосования на выборах президента россии только на территории посольства рф в Кишиневе.