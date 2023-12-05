МОК опубликовал заявление о результатах олимпийского саммита относительно возможного участия атлетов из россии и беларуси в Олимпиаде

В Швейцарии, в Олимпийском доме в Лозанне прошло Коммюнике 12-го Олимпийского саммита. По приглашению Международного олимпийского комитета (МОК) ведущие представители олимпийского движения встретились, чтобы обсудить насущные вопросы организации олимпийских игр. В частности, на этом саммите затронули и вопрос участия спортсменов из россии и беларуси в будущих Олимпийских соревнованиях. О результатах этой встречи сообщили на официальном сайте Комитета Олимпийских игр, передает УНН.

Детали

Самым первым вопросом на этой встрече прозвучала реализации Миссии мира.

Участники Саммита приветствовали резолюцию Организации Объединённых Наций (ООН) A/RES/78/10: "Построение мирного и лучшего мира через спорт и олимпийский идеал".

При обсуждении этого постановления правительство россии резко критиковало позицию олимпийского движения относительно ограничений для спортсменов с российским или белорусским паспортом. Впрочем, после обсуждения эту резолюцию одобрили подавляющим большинством голосов из 118 государств-членов.

Только две страны воздержались: российская федерация и Сирийская Арабская Республика. Ни одна страна не проголосовала против этой резолюции.

Отмечается, что в этом документе подчеркивается, что Олимпийские и Паралимпийские игры станут "объединяющим событием и важной возможностью использовать силу спорта для содействия атмосфере мира, развития, устойчивости, толерантности и понимания, доступности и вовлеченности". Участники Олимпийского саммита выразили благодарность государствам-членам, которые поддержали эту резолюцию.

В частности, все участники мероприятия выразили уверенность, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже 2024 станут символом мира и единства. Они объединят миллиарды людей во всем мире по общему видению мирной конкуренции. Это станет возможным возможным благодаря принятой Резолюции об олимпийском перемирии A/RES/78/10 ООН. Там содержатся "приветствия всех делегаций спортсменов национальных олимпийских и паралимпийских комитетов, а также Олимпийской организации беженцев и Паралимпийские команды, допущенные Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом к участию в Играх". Кроме того, эта резолюция резолюция поддерживает автономию спорта и политическую нейтральность МОК, как это закреплено в Олимпийской хартии.

Представители Международных федераций летних видов спорта сообщили Саммит, что, следуя очень строгим рекомендациям МОК, отдельные нейтральные спортсмены с российским или белорусским паспортом участвовали в большом количестве соревнований, соблюдая эти строгие условия, и эти мероприятия в значительной степени прошло без инцидентов, лишь за одним заметным исключением.

Саммит также был проинформирован о том, что, несмотря на приостановку деятельности Олимпийского комитета россии (ОКР), МОК не изменил своих рекомендаций относительно участия индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) в этих суровых условиях. Было отмечено, что такая защита прав отдельных спортсменов на участие в соревнованиях, несмотря на приостановление деятельности их Национального олимпийского комитета (НОК), является устоявшейся практикой, которая уважает права человека, и была реализована в ряде приостановленных НОК в течение прошлого Олимпийские игры. Деятельность ОКР пришлось приостановить из-за одностороннего решения о включении в его состав региональных спортивных организаций региональных спортивных организаций, подчиненных НОК Украины, что является нарушением Олимпийской хартии, поскольку нарушает территориальную целостность НОК Украины.

Кроме того, они приветствовали строгие условия, объявленные Международным паралимпийским комитетом (МПК) для Всемирного паралимпийского спорта, которые согласуются с условиями, изложенными МОК.

В МОК также отметили, что участие спортсменов AIN в Олимпийских играх может состояться только при существующих строгих условиях. Ни система квалификации, разработанная соответствующими международными федерациями, ни количество выделенных квот на вид спорта не будут изменены для AIN с российским или белорусским паспортом. Они должны будут соответствовать всем критериям приемлемости, применимым к любому олимпийскому спортсмену.

Участники еще раз подтвердили неизменную солидарность и поддержку украинских спортсменов и украинского олимпийского сообщества со стороны всего олимпийского движения.

Отдельным вопросом на обсуждение вынесли политизацию спорта.

Участники саммита отметили, что Резолюция ООН о перемирии (A/RES/78/10) поддерживает "независимость и автономию спорта, а также миссию Международного олимпийского комитета по руководству олимпийским движением и Международного паралимпийского комитета относительно руководства Паралимпийского движения и признал объединительный и примирительный характер Олимпийских игр и крупных международных спортивных событий, а также то, что такие мероприятия организуются в духе мира, взаимопонимания, дружбы, толерантности и недопустимости любой дискриминации".

Вопреки этому постановлению правительство россии согласно указу президента российской федерации намерено организовать в россии явно политически мотивированные спортивные мероприятия.

WADA выразило решительную оппозицию таким событиям с антидопинговой точки зрения. Президент WADA подчеркнул, что было бы противоречить духу Всемирного антидопингового кодекса проводить такое мероприятие в стране, которая не соответствует требованиям. Одним из последствий, которых требует ВАДА в последнем деле о соответствия против РУСАДА, которое недавно было передано в Спортивный арбитражный суд (CAS), является то, что россия не может получить никаких крупных соревнований. Кроме того, такие мероприятия будут организованы тем же российским правительством, правительством, которое было причастно к системной допинговой программе на зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 года, а позже также к манипулированию антидопинговыми данными. При этих обстоятельствах спортсмены не могли иметь уверенности в безопасном и честном соревновании.

Председатель Комиссии атлетов МОК решительно поддержал позицию WADA. Кроме того, Саммиту было сообщено, что спортсмены будут очень обеспокоены тем, что их принуждают участвовать в таких политически мотивированных спортивных мероприятиях, таким образом становясь частью политической пропагандистской кампании.

Президент ANOC и представители континентальных ассоциаций НОКов заявили, что их организации никоим образом не будут поддерживать участие спортсменов в подобных мероприятиях.