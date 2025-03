Моди опубликовал фото с первой со времени вторжения рф встречи с Зеленским: заявил о поддержке "диалога и дипломатии"

Цитата

"Встретился с президентом Зеленским в Хиросиме. Выразил нашу четкую поддержку диалогу и дипломатии, чтобы найти путь вперед", - написал он.

Моди отметил, что будет продолжаться оказание гуманитарной помощи народу Украины.

Ранее Зеленский заявил после встречи, что пригласил Индию присоединиться к украинской формуле мира.

Дополнение

На Западе растет обеспокоенность из-за нежелания Моди публично осудить действия россии, союзника Индии со времен холодной войны, отмечают западные СМИ.

Как отмечает CNN, Зеленский и Моди встретились в субботу на полях саммита G7 в Хиросиме, впервые после вторжения россии в Украину в прошлом году.

Met President @ZelenskyyUa in Hiroshima. Conveyed our clear support for dialogue and diplomacy to find a way forward. We will continue extending humanitarian assistance to the people of Ukraine. pic.twitter.com/1srbIIJUB3

— Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2023