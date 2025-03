Моді опублікував фото із першої з часу вторгнення рф зустрічі із Зеленським: заявив про підтримку "діалогу та дипломатії"

Цитата

"Зустрівся з президентом Зеленським у Хіросімі. Висловив нашу чітку підтримку діалогу та дипломатії, щоб знайти шлях вперед", - написав він.

Моді зауважив, що продовжуватиметься надання гуманітарної допомоги народу України.

Раніше Зеленський заявив після зустрічі, що запросив Індію приєднатися до української формули миру.

Доповнення

На Заході зростає стурбованість через небажання Моді публічно засудити дії росії, союзника Індії з часів холодної війни, зауважують західні ЗМІ.

Як зауважує CNN, Зеленський і Моді зустрілися в суботу на полях саміту G7 у Хіросімі, вперше після вторгнення росії в Україну минулого року.

Met President @ZelenskyyUa in Hiroshima. Conveyed our clear support for dialogue and diplomacy to find a way forward. We will continue extending humanitarian assistance to the people of Ukraine. pic.twitter.com/1srbIIJUB3

— Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2023