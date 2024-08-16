МХП закончил сбор ранних зерновых

В МХП закончили сбор ранних зерновых. Всего намолотили 285 тыс. тонн пшеницы и 125 тыс. тонн рапса, передает УНН.

"Результатами мы довольны, - комментирует Сергей Доброгорский, заместитель главного исполнительного директора по агробизнесу МХП. - В этом сезоне наибольшую площадь среди озимых культур в компании было засеяно пшеницей - почти 40 тыс. га, и рапсом - 34 тыс. га. - Несмотря на высокие температуры и засушливое лето нам удалось собрать хороший урожай. По пшенице - 7,2 т/га , рапса - 3,6 т/га. Приемлемый показатель и у нишевой для нас культуры - горчицы - 1,3 т/га. Считаю, что это стало возможным благодаря сочетанию профессионализма нашей команды и внедрению инновационных решений".

Во время уборочной кампании на полях работала техника, оборудованная элементами точного земледелия.

В то же время в МХП начали посев озимых культур под урожай 2025 года.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине и на Балканах. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже.

Объединяет более 32 тысяч работников в Украине и за рубежом, входит в 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes.

Компания МХП - весомый игрок на аграрном рынке, производственные мощности которого охватывают 12 областей Украины. Земельный банк составляет 360 000 га, Важной составляющей агропроизводства МХП является цифровизация и применение инноваций.

Основатель и CEO МХП - украинский бизнесмен Юрий Косюк.