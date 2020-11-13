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МХП усилил маркетинг

МХП усилил маркетинг

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. К команде агрохолдинга МХП присоединился Алексей Безуглый, который возглавил департамент маркетинга. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

"Холдинг МХП взял курс на трансформацию бизнеса. Компания превращается из сырьевой в кулинарную. МХП усиливается сильным топ-менеджментом. Уже пришли Андрей Булах - заместитель главы правления, директор по организационной эффективности и управлению персоналом; Николай Такзей - директор Департамента инноваций; Алексей Решетняк - директор Департамента информационных технологий. Недавно к компании также присоединился Алексей Безуглый, который возглавил Департамент маркетинга", - отметили в компании.

Поиск руководителя департамента маркетинга длился два месяца.

"Как мы убедились, для нас важно не только направление, в котором мы движемся, но и скорость. Поэтому нового топ-игрока в команду маркетинга мы выбирали взвешенно и тщательно", - прокомментировал Булах.

Алексей Безуглый имеет более 18 лет опыта на рынке FMCG, 15 из которых - на руководящей должности. Внес большой вклад в развитие компаний "Оболонь", "Конти", Beverage Trading Company, Biosphera Corporation и др. Вывел на рынок более 5 успешных брендов напитков.

"Счастлив присоединиться к команде МХП в период трансформации. Развитие брендов с высокой добавленной стоимостью, которые будут необходимы и нужными для наших клиентов, - это мой основной приоритет", - отметил Безуглый.

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