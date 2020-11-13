МХП посилив маркетинг

“Холдинг МХП взяв курс на трансформацію бізнесу. Компанія перетворюється із сировинної на кулінарну. МХП посилюється сильним топ-менеджментом. Вже прийшли Андрій Булах — заступник голови правління, директор з організаційної ефективності та управління персоналом; Микола Такзей — директор Департаменту інновацій; Олексій Решетняк — директор Департаменту інформаційних технологій. Нещодавно до компанії також приєднався Олексій Безуглий, який очолив Департамент маркетингу”, — зазначили в компанії.

Пошук керівника департаменту маркетингу тривав два місяці.

“Як ми переконалися, для нас важливий не тільки напрям, у якому ми рухаємось, але і швидкість. Тому нового топ-гравця в команду маркетингу ми обирали виважено і ретельно”, — прокоментував Булах.

Олексій Безуглий має понад 18 років досвіду на ринку FMCG, 15 з яких — на керівній посаді. Зробив великий внесок у розвиток компаній “Оболонь”, “Конті”, Beverage Trading Company, Biosphera Corporation та ін. Вивів на ринок більше ніж 5 успішних брендів напоїв.

“Щасливий приєднатись до команди МХП в період трансформації. Розвиток брендів з високою доданою вартістю, які будуть необхідними та потрібними для наших клієнтів, — це мій основний пріоритет” — наголосив Безуглий.