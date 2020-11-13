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МХП посилив маркетинг

МХП посилив маркетинг

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. До команди агрохолдингу МХП приєднався Олексій Безуглий, який очолив департамент маркетингу. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УНН.

“Холдинг МХП взяв курс на трансформацію бізнесу. Компанія перетворюється із сировинної на кулінарну. МХП посилюється сильним топ-менеджментом. Вже прийшли Андрій Булах — заступник голови правління, директор з організаційної ефективності та управління персоналом; Микола Такзей — директор Департаменту інновацій; Олексій Решетняк — директор Департаменту інформаційних технологій. Нещодавно до компанії також приєднався Олексій Безуглий, який очолив Департамент маркетингу”, — зазначили в компанії.

Пошук керівника департаменту маркетингу тривав два місяці.

“Як ми переконалися, для нас важливий не тільки напрям, у якому ми рухаємось, але і швидкість. Тому нового топ-гравця в команду маркетингу ми обирали виважено і ретельно”, — прокоментував Булах.

Олексій Безуглий має понад 18 років досвіду на ринку FMCG, 15 з яких — на керівній посаді. Зробив великий внесок у розвиток компаній “Оболонь”, “Конті”, Beverage Trading Company, Biosphera Corporation та ін. Вивів на ринок більше ніж 5 успішних брендів напоїв.

“Щасливий приєднатись до команди МХП в період трансформації. Розвиток брендів з високою доданою вартістю, які будуть необхідними та потрібними для наших клієнтів, — це мій основний пріоритет” — наголосив Безуглий.

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