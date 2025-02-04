МХП первой в Украине получила международный сертификат в сфере безопасности дорожного движения.

Компания МХП первой в Украине прошла сертификацию системы управления безопасностью дорожного движения в соответствии с международным стандартом ISO 39001. Этот стандарт является признанным во всем мире ориентиром для компаний, которые стремятся минимизировать риски чрезвычайных ситуаций на дорогах, повысить эффективность транспортных процессов и обеспечить безопасность своих сотрудников, партнеров и клиентов.

Сертификацию получило бизнес-подразделение "МХП-Логістика". Это первое внедрение такого уровня безопасности в украинской логистике.

"Внедрение ISO 39001 - это наш стратегический выбор, который демонстрирует ответственность компании перед сотрудниками, клиентами и партнерами. Как бизнес-подразделение, которое полностью обеспечивает логистику МХП, а также предоставляет услуги другим компаниям на рынке, мы стремимся к внедрению лучших международных практик, которые помогают нам быть эффективными и конкурентоспособными", - комментирует Олег Упатов, директор "МХП-Логістика". - Эта сертификация стала результатом системной работы нашей команды. Мы видим это не только как достижение, а как фундамент для дальнейшего развития, который создает новые возможности для нас и наших партнеров. МХП готова делиться своим опытом, чтобы вместе создавать безопасную транспортную инфраструктуру Украины".

Подготовка к сертификации началась в начале 2024 года, когда компания поставила себе цель внедрить системный подход к безопасности дорожного движения. В процессе подготовки было проведено: диагностический аудит всех логистических процессов компании, унификацию стандартов безопасности, разработку нормативной документации в соответствии с требованиями ISO 39001, обучение персонала и тестирование новых процедур, а также в значительной степени было улучшено материально-техническую базу.

"Получение сертификата ISO 39001 - международного стандарта системы управления безопасностью дорожного движения - это знаковое событие для украинского бизнеса. Оно подтверждает высокий уровень ответственности компании за безопасность своих сотрудников, клиентов и партнеров. Успешное внедрение этого стандарта свидетельствует о системном подходе МХП к управлению рисками и сохранению жизни людей. Мы уверены, что этот результат станет важным примером для других украинских компаний, которые стремятся внедрять лучшие международные практики. Поздравляем МХП с этим достижением!", - отметил Михаил Макух, директор и главный аудитор ТГС Украина, официального и эксклюзивного представителя органа сертификации QMS ITALIA.

Справочно

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине и на Балканах. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 32 тысяч работников в Украине и за рубежом, входит в 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes.

МХП экспортирует продукцию в более 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является крупнейшим налогоплательщиком в агросекторе за 2023 год, входит в ТОП-3 крупнейших инвесторов страны. Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов и совместно с партнерами - несколько сетей, в частности магазины "М'ясомаркет" и заведения Döner Маркет. Также в МХП работает Кулинарный центр.

Совместно со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громаді" компания развивает громады. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с фронта, компания внедряет программу "МХП Поруч".

Основатель и CEO МХП - украинский бизнесмен Юрий Косюк.