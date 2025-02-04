МХП першою в Україні отримала міжнародний сертифікат у сфері безпеки дорожнього руху.

Компанія МХП першою в Україні пройшла сертифікацію системи управління безпекою дорожнього руху відповідно до міжнародного стандарту ISO 39001. Цей стандарт є визнаним у всьому світі орієнтиром для компаній, які прагнуть мінімізувати ризики надзвичайних ситуацій на дорогах, підвищити ефективність транспортних процесів та забезпечити безпеку своїх співробітників, партнерів і клієнтів.

Сертифікацію отримав бізнес-підрозділ "МХП-Логістика". Це перше впровадження такого рівня безпеки в українській логістиці.

"Впровадження ISO 39001 – це наш стратегічний вибір, який демонструє відповідальність компанії перед співробітниками, клієнтами та партнерами. Як бізнес-підрозділ, що повністю забезпечує логістику МХП, а також надає послуги іншим компаніям на ринку, ми прагнемо до впровадження найкращих міжнародних практик, які допомагають нам бути ефективними та конкурентоспроможними", – коментує Олег Упатов, директор "МХП-Логістика". – Ця сертифікація стала результатом системної роботи нашої команди. Ми бачимо це не лише як досягнення, а як фундамент для подальшого розвитку, який створює нові можливості для нас і наших партнерів. МХП готова ділитися своїм досвідом, щоб разом створювати безпечну транспортну інфраструктуру України".

Підготовка до сертифікації розпочалася на початку 2024 року, коли компанія поставила собі за мету впровадити системний підхід до безпеки дорожнього руху. У процесі підготовки було проведено: діагностичний аудит усіх логістичних процесів компанії, уніфікацію стандартів безпеки, розробку нормативної документації відповідно до вимог ISO 39001, навчання персоналу та тестування нових процедур, а також значною мірою було покращено матеріально-технічну базу.

"Отримання сертифіката ISO 39001 – міжнародного стандарту системи управління безпекою дорожнього руху – це знакова подія для українського бізнесу. Вона підтверджує високий рівень відповідальності компанії за безпеку своїх співробітників, клієнтів та партнерів. Успішне впровадження цього стандарту свідчить про системний підхід МХП до управління ризиками та збереження життя людей. Ми впевнені, що цей результат стане важливим прикладом для інших українських компаній, які прагнуть впроваджувати найкращі міжнародні практики. Щиро вітаємо МХП із цим досягненням!", – зазначив Михайло Макух, директор та головний аудитор ТГС Україна, офіційного та ексклюзивного представника органу сертифікації QMS ITALIA.

Довідково

МХП - міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та на Балканах. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 32 тисячі працівників в Україні та за кордоном, входить до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes.

МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є найбільшим платником податків у агросекторі за 2023 рік, входить в ТОП-3 найбільших інвесторів країни. Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет. Також в МХП працює Кулінарний центр.

Спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП-Громаді" компанія розвиває громади. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких з фронту, компанія впроваджує програму "‎МХП Поруч".

Засновник та CEO МХП - український бізнесмен Юрій Косюк.