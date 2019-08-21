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Международные резервы за три года почти удвоились - Гройсман

Киев  •  УНН

 • 9370 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Международные резервы НБУ по сравнению с маем 2016 года почти удвоились и сегодня составляют около 22 млрд долларов США. Об этом сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров Украины 21 августа, передает корреспондент УНН.

"Международные резервы на время прихода нашего правительства были 13,2 млрд долларов. Мы оставляем страну следующему правительству с почти 22 млрд долларов США", - сказал Гройсман.

При этом согласно представленой им инфографики, по состоянию на начало мая 2016 года международные резервы составляли 13,2 млрд долларов, теперь же - 21,84 млрд долларов.

Еще одним показателем изменений Гройсман назвал почти стабильный курс национальной валюты, начиная с 2016 года.

"Что важно - мы уменьшили почти на 20% по отношению к ВВП долг страны. Была проведена огромная работа, для того, чтобы достичь такого показателя", - сказал Гройсман.

И еще одним из показателей он назвал инфляцию. Если в 2014 году она была почти 25%, то уже в прошлом году уровень инфляции был 9,8%, а в этом году 9,1%.

"Мы принимали казну, когда в ней было 90 млрд грн. Мы сегодня передаем казну с более 130 млрд грн", - сообщил Гройсман.

Ранее УНН сообщал, что сегодня, 21 августа, состоится заседание Кабинета министров.

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