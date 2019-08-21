Міжнародні резерви за три роки майже подвоїлися - Гройсман

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Міжнародні резерви НБУ у порівнянні з травнем 2016 року майже подвоїлися і на сьогодні сягнули близько 22 млрд доларів США. Про це повідомив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів України 21 серпня, передає кореспондент УНН.