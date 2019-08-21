Міжнародні резерви за три роки майже подвоїлися - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Міжнародні резерви НБУ у порівнянні з травнем 2016 року майже подвоїлися і на сьогодні сягнули близько 22 млрд доларів США. Про це повідомив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів України 21 серпня, передає кореспондент УНН.
"Міжнародні резерви на час приходу нашого уряду були 13,2 млрд доларів. Ми залишаємо країну наступному уряду з майже 22 млрд доларів США", - сказав Гройсман.
При цьому згідно з продемонстрованою ним інфографікою, станом на початок травня 2016 року міжнародні резерви становили 13,2 млрд доларів, наразі ж - 21,84 млрд доларів.
Ще одним показником змін Гройсман назвав майже стабільний курс національної валюти, починаючи з 2016 року.
"Що важливо – ми зменшили майже на 20% по відношенню до ВВП борг країни. Була проведена величезна робота, для того, щоб досягти такого показника", - сказав Гройсман.
І ще одним з показників він назвав інфляцію. Якщо в 2014 році вона була майже 25%, то вже в минулому році рівень інфляції був 9,8%, а в цьому році 9,1%.
"Ми приймали казну, коли у ній було 90 млрд грн. Ми сьогодні передаємо казну з більше 130 млрд грн", - повідомив Гройсман.
Раніше УНН повідомляв, що сьогодні, 21 серпня, відбудеться засідання Кабінету міністрів.