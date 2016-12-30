Международная федерация отклонила апелляцию российских лыжников на дисквалификацию
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Международная федерация лыжного спорта отклонила апелляцию шести российских лыжников на решение об их временном отстранении от турниров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу федерации.
Допинговая комиссия Международной федерации лыжного спорта оставила в силе временную дисквалификацию шести российских лыжников.
Так, от участия в международных соревнованиях ранее были отстранены российские лыжники Евгений Белов, Юлия Иванова, Александра Легкова, Евгения Шаповалова, Алексей Петухов и Максима Вылегжанина.
“Согласно этому решению, все из указанных выше спортсменов не могут принимать участие в любых соревнованиях или мероприятиях национальной сборной”, — сказано в сообщении.
Расследование в отношении российских лыжников касается механических повреждений пробирок с допинг-пробами.
Напомним, 9 декабря канадский юрист Ричард Макларен в своем докладе, подготовленном для Всемирного антидопингового агентства, отметил, что более тысячи российских спортсменов из летних, зимних и паралимпийских видов спорта непосредственно задействованы в манипуляциях с допингом.
В частности установлено, что Россия выиграла четыре золотые медали на зимней Олимпиаде в Сочи с грубым нарушением антидопинговых правил.
Как сообщал УНН, Международный олимпийский комитет решил повторно проверить 254 допинг-пробы российских спортсменов, взятых во время зимних Олимпийских игр в 2014 году, которые состоялись в Сочи.