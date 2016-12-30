Міжнародна федерація відхилила апеляцію російських лижників на дискваліфікацію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Міжнародна федерація лижного спорту відхилила апеляцію шести російських лижників на рішення про їхнє тимчасове відсторонення від турнірів, передає УНН з посиланням на прес-службу федерації.
Допінгова комісія Міжнародної федерації лижного спорту залишила в силі тимчасову дискваліфікацію шести російських лижників.
Так, від участі у міжнародних змаганнях раніше було відсторонено російських лижників Євгена Бєлова, Юлію Іванову, Олександра Легкова, Євгена Шаповалова, Олексія Пєтухова і Максима Вилегжаніна.
“Відповідно до цього рішення, усі із зазначених вище спортсменів не можуть брати участь в будь-яких змаганнях або заходах національної збірної”, — сказано у повідомленні.
Розслідування стосовно російських лижників стосується механічних пошкоджень пробірок з допінг-пробами.
Нагадаємо, 9 грудня канадський юрист Річард Макларен у своїй доповіді, підготовленій для Всесвітнього антидопінгового агентства, зазначив, що більше тисячі російських спортсменів з літніх, зимових і паралімпійських видів спорту безпосередньо задіяні в маніпуляціях з допінгом.
Зокрема встановлено, що Росія виграла чотири золоті медалі на зимовій Олімпіаді в Сочі з грубим порушенням антидопінгових правил.
Як повідомляв УНН, Міжнародний олімпійський комітет вирішив повторно перевірити 254 допінг-проби російських спортсменів, взятих під час зимових Олімпійських ігор у 2014 році, що відбулися у Сочі.