Межбанк закрылся на уровне 27.00/27.07 грн за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доларa США открылись котировками 27.0500/27.1100. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 27.0000/27.0700.

Рублевый рынок открылся котировками 0.4493/0.4506. К закрытию торгов цены выросли 0,4505/0,4519. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 60.0623 (-0.1825).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сконцентрировались в диапазоне 1.0693/1.0695, а к 15:00 выросли - 1,0750/1,0752.

Рынок евро-гривна открылся котировками 28.9651/29.0348. К закрытию торгов цены на евро составляли - 29,0305/29,1110.