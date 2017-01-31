Межбанк закрылся на уровне 27.00/27.07 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Во вторник на рынке экспертного форекса по прямым заявкам юридических лиц цены на американскую валюту снизились, передает УНН со ссылкой на IBC.ua.
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доларa США открылись котировками 27.0500/27.1100. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 27.0000/27.0700.
Рублевый рынок открылся котировками 0.4493/0.4506. К закрытию торгов цены выросли 0,4505/0,4519. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 60.0623 (-0.1825).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сконцентрировались в диапазоне 1.0693/1.0695, а к 15:00 выросли - 1,0750/1,0752.
Рынок евро-гривна открылся котировками 28.9651/29.0348. К закрытию торгов цены на евро составляли - 29,0305/29,1110.