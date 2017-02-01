Межбанк открылся на уровне 27.00/27.10 грн за доллар

Цены на российскую валюту составили 0.4474/0.4493, котировки по евро-гривна установились на уровне 29.1033/29.2165.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне — 1.0777/1.0779.

Как сообщал УНН, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

доллар-гривна — 27.4500/27.6500 (без изменений);

евро-гривна — 29.3500/29.8500 (поднялся на 0.68%);

рубль-гривна — 0.4485/0.4585 (опустился на -0.49%).