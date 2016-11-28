Межбанк открылся на уровне 25,70 / 25,76 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 25,70 / 25,76 грн за доллар, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Цены на российскую валюту составили 0,3958 / 0,3969, котировки по евро-гривне установились на уровне 27,3680 / 27,4395.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1,0649 / 1,0651.
Как сообщал УНН, 25 ноября открылся на уровне 25,63 / 25,65 грн за доллар.