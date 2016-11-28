Міжбанк відкрився на рівні 25,70/25,76 грн за долар

Ціни на російську валюту становили 0,3958/0,3969, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 27,3680/27,4395.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1,0649/1,0651.

Як повідомляв УНН, 25 листопада відкрився на рівні 25,63/25,65 грн за долар.