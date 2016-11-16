Миссия ОБСЕ смогла провести частичный мониторинг на трех участках разведения сил и средств

"Доступ СММ на всех трех участках разведения остается ограниченным, однако наблюдатели смогли осуществить их частичный мониторинг. В течение отчетного периода на одном из этих трех участков не было зафиксировано работ по разминированию или ограждению взрывоопасных предметов, как предусмотрено требованиями решения, принятого трехстороннего контактной группой ", - говорится в сообщении СММ.

Как сообщал УНН, 12 ноября пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко рассказал, что ввиду того, что боевики постоянно обстреливают район Станицы Луганской, разведение сил и средств, как это было предусмотрено рамочным соглашением, в этом районе пока невозможно.