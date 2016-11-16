Місія ОБСЄ змогла провести частковий моніторинг на трьох ділянках розведення сил та засобів

“Доступ СММ на всіх трьох ділянках розведення залишається обмеженим, однак спостерігачі змогли здійснити їхній частковий моніторинг. Протягом звітного періоду на жодній з цих трьох ділянок не було зафіксовано робіт із розмінування чи огородження вибухонебезпечних предметів, як передбачено вимогами рішення, ухваленого Тристоронньою контактною групою”, — йдеться в повідомленні СММ.

Як повідомляв УНН, 12 листопада речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко розповів, що огляду на те, що бойовики постійно обстрілюють район Станиці Луганської, розведення сил та засобів, як це було передбачено рамковою угодою, у цьому районі поки неможливе.