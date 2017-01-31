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Миссия ОБСЕ констатировала увеличение обстрелов в районе Авдеевки

Миссия ОБСЕ констатировала увеличение обстрелов в районе Авдеевки

Киев • УНН

 • 6408 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества обстрелов в районе Авдеевки, только за сутки СММ зафиксировала более 2 тыс. 300 взрывов, в основном в районе треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ на вечер 29 января, передает УНН.

"В период с вечера 28 до вечера 29 января зафиксировано больше нарушений, в частности эскалация насилия в районе треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт... СММ зафиксировала танки и гаубицы вблизи Авдеевки, что является нарушением линий отвода, а также зенитный ракетный комплекс неподалеку Анновки", - отметили в миссии.

Указано, что в ночь с 27 по 28 января камера СММ в подконтрольном правительству городе Авдеевка зафиксировала 5 снарядов, выпущенных с севера на юг через 4-5 км к юго-востоку, а затем - 35 взрывов неопределенного происхождения, 7 снарядов с севера на юг и одну выпущенную вверх осветительную ракету - все за 1-5 км к юго-востоку от камеры. "В течение дня 28 января камера зафиксировала взрыв неопределенного происхождения и 5 снарядов с севера на юг, за 3-6 км на юго-восток", - говорится в отчете.

Отмечается, что в ночь с 28 по 29 января, находясь в центре Донецка, наблюдатели слышали 10 взрывов неопределенного происхождения в 3-6 км на западно-северо-запад и северо-северо-запад, а затем - многочисленные взрывы неопределенного происхождения (в течение почти двух часов) в 8-12 км на северо-запад.

"Камера СММ на шахте "Октябрьская" зафиксировала взрыв неопределенного происхождения в 3-5 км западно-северо-запад, а затем - 28 взрывов неопределенного происхождения, 6 осветительных ракет (выпущенных вверх) и 6 трассирующих снарядов с юга на север - все по 3 -5 км западно-северо-запад от места расположения камеры. После этого была зафиксирована огневая активность, которая длилась почти 2 часа, а именно: многочисленные взрывы неопределенного происхождения, трассирующие снаряды и снаряды - все в 6-9 км на северо-восток, а затем - еще 4 взрыва неопределенного происхождения и взрыв в воздухе - все в 6-10 км на северо-восток", - сообщили в СММ.

"В течение этих двух часов, когда из Донецка миссия фиксировала интенсивные боевые действия, камера СММ в Авдеевке зафиксировала многочисленные взрывы неопределенного происхождения, трассирующие снаряды и снаряды за 2-6 км юго-юго-восток, причем сначала были зафиксированы 15 снарядов с северо-запада на юго-восток. После этого, в течение более двух часов, камера зафиксировала 28 взрывов неопределенного происхождения за 4-6 км восточно-юго-восток и юго-восток ", - говорится в отчете.

Также сообщается, что 29 января в Авдеевке в течение 4 часов наблюдатели слышали 416 взрывов неопределенного происхождения в 2-5 км восток-юго-восток, а также многочисленные очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.

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