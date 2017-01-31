Місія ОБСЄ констатувала збільшення обстрілів у районі Авдіївки

ukru
Ексклюзив
12:49 • 63291 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
11:58 • 114753 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

11:39 • 117004 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
09:26 • 128921 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 247339 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 284261 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 203204 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 207462 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 180519 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 292618 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2.6 м/с
45 %
752 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

28 березня, 05:28 • 165743 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

28 березня, 05:36 • 164779 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

28 березня, 05:53 • 158051 перегляди
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

28 березня, 06:40 • 147596 перегляди
Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

28 березня, 07:34 • 111106 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 247340 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 284262 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 218375 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 292622 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 271278 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 50371 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 58071 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 121346 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 145616 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 170013 перегляди
Актуальне
Місія ОБСЄ констатувала збільшення обстрілів у районі Авдіївки

Місія ОБСЄ констатувала збільшення обстрілів у районі Авдіївки

Київ • УНН

 • 6408 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості обстрілів у районі Авдіївки, лише за добу СММ зафіксувала понад 2 тис. 300 вибухів, здебільшого в районі трикутника Авдіївка-Ясинувата-донецький аеропорт. Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ на вечір 29 січня, передає УНН.

"У період із вечора 28 до вечора 29 січня зафіксовано більше порушень, зокрема ескалацію насильства в районі трикутника Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт... СММ зафіксувала танки та гаубиці поблизу Авдіївки, що є порушенням ліній відведення, а також зенітний ракетний комплекс неподалік Ганнівки", - зазначили у місії.

Вказано, що у ніч із 27 до 28 січня камера СММ у підконтрольному урядові місті Авдіївка зафіксувала 5 снарядів, випущених із півночі на південь за 4–5 км на південний схід, а затим — 35 вибухів невизначеного походження, 7 снарядів із півночі на південь і одну випущену вгору освітлювальну ракету — усі за 1–5 км на південний схід від камери. "Упродовж дня 28 січня камера зафіксувала вибух невизначеного походження і 5 снарядів із півночі на південь, за 3–6 км на південний схід", - сказано у звіті.

Зазначається, що у ніч із 28 до 29 січня, перебуваючи в центрі Донецька, спостерігачі чули 10 вибухів невизначеного походження за 3–6 км на західно-північний захід і північно-північний захід, а затим — численні вибухи невизначеного походження (упродовж майже двох годин) за 8–12 км на північний захід.

"Камера СММ на шахті "Октябрська" зафіксувала вибух невизначеного походження за 3–5 км на західно-північний захід, а затим — 28 вибухів невизначеного походження, 6 освітлювальних ракет (випущених вгору) і 6 трасуючих снарядів із півдня на північ — усі за 3–5 км на західно-північний захід від місця розташування камери. Після цього було зафіксовано вогневу активність, яка тривала майже дві години, а саме: численні вибухи невизначеного походження, трасуючі снаряди та снаряди — усі за 6–9 км на північний схід, а затим — ще 4 вибухи невизначеного походження і вибух у повітрі — усі за 6–10 км на північний схід", - повідомили у СММ.

"Упродовж цих двох годин, коли з Донецька місія фіксувала інтенсивні бойові дії, камера СММ в Авдіївці зафіксувала численні вибухи невизначеного походження, трасуючі снаряди та снаряди за 2–6 км на південно-південний схід, причому спочатку були зафіксовані 15 снарядів із північного заходу на південний схід. Після цього, упродовж понад двох годин, камера зафіксувала 28 вибухів невизначеного походження за 4–6 км на східно-південний схід і південний схід", - йдеться у звіті.

Також повідомляється, що 29 січня в Авдіївці упродовж 4 годин спостерігачі чули 416 вибухів невизначеного походження за 2–5 км на східно-південний схід, а також численні черги з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Tesla
$271.82
Brent
$73.01
Bitcoin
$84,981.30
S&P 500
$5,660.87
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,118.34
Ethereum
$1,885.30