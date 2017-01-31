Місія ОБСЄ констатувала збільшення обстрілів у районі Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості обстрілів у районі Авдіївки, лише за добу СММ зафіксувала понад 2 тис. 300 вибухів, здебільшого в районі трикутника Авдіївка-Ясинувата-донецький аеропорт. Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ на вечір 29 січня, передає УНН.
"У період із вечора 28 до вечора 29 січня зафіксовано більше порушень, зокрема ескалацію насильства в районі трикутника Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт... СММ зафіксувала танки та гаубиці поблизу Авдіївки, що є порушенням ліній відведення, а також зенітний ракетний комплекс неподалік Ганнівки", - зазначили у місії.
Вказано, що у ніч із 27 до 28 січня камера СММ у підконтрольному урядові місті Авдіївка зафіксувала 5 снарядів, випущених із півночі на південь за 4–5 км на південний схід, а затим — 35 вибухів невизначеного походження, 7 снарядів із півночі на південь і одну випущену вгору освітлювальну ракету — усі за 1–5 км на південний схід від камери. "Упродовж дня 28 січня камера зафіксувала вибух невизначеного походження і 5 снарядів із півночі на південь, за 3–6 км на південний схід", - сказано у звіті.
Зазначається, що у ніч із 28 до 29 січня, перебуваючи в центрі Донецька, спостерігачі чули 10 вибухів невизначеного походження за 3–6 км на західно-північний захід і північно-північний захід, а затим — численні вибухи невизначеного походження (упродовж майже двох годин) за 8–12 км на північний захід.
"Камера СММ на шахті "Октябрська" зафіксувала вибух невизначеного походження за 3–5 км на західно-північний захід, а затим — 28 вибухів невизначеного походження, 6 освітлювальних ракет (випущених вгору) і 6 трасуючих снарядів із півдня на північ — усі за 3–5 км на західно-північний захід від місця розташування камери. Після цього було зафіксовано вогневу активність, яка тривала майже дві години, а саме: численні вибухи невизначеного походження, трасуючі снаряди та снаряди — усі за 6–9 км на північний схід, а затим — ще 4 вибухи невизначеного походження і вибух у повітрі — усі за 6–10 км на північний схід", - повідомили у СММ.
"Упродовж цих двох годин, коли з Донецька місія фіксувала інтенсивні бойові дії, камера СММ в Авдіївці зафіксувала численні вибухи невизначеного походження, трасуючі снаряди та снаряди за 2–6 км на південно-південний схід, причому спочатку були зафіксовані 15 снарядів із північного заходу на південний схід. Після цього, упродовж понад двох годин, камера зафіксувала 28 вибухів невизначеного походження за 4–6 км на східно-південний схід і південний схід", - йдеться у звіті.
Також повідомляється, що 29 січня в Авдіївці упродовж 4 годин спостерігачі чули 416 вибухів невизначеного походження за 2–5 км на східно-південний схід, а також численні черги з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
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