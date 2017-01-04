Мешок с минами и тротилом обнаружили правоохранители Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Во время обхода прифронтового Новолуганское правоохранители обнаружили 10 противотанкових мин, тротил и гранату Ф-1. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Полицейские изъяли из мешка 10 противотанковых мин, 9 тротиловых шашек общей массой 1800 граммов и гранату по типу "Ф-1" с запалом.
Расстояние от опасной находки до помещения граждан достигала не более 300 метров. До приезда специалистов правоохранители взяли в окружение территорию выявления опасных предметов. Боеприпасы изъяты, угрозу нейтрализовано.
Сейчас полицейские устанавливают, кто оставил боеприпасы.