Мішок з мінами та тротилом виявили правоохоронці на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Під час обходу прифронтового Новолуганського правоохоронці виявили 10 противотанкових мін, тротил та гранату Ф-1. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
Поліцейські вилучили з мішка 10 протитанкових мін, 9 тротилових шашок загальною масою 1800 грамів та гранату по типу “Ф-1” з запалом.
Відстань від небезпечної знахідки до помешкань громадян сягала не більше 300 метрів. До приїзду фахівців правоохоронці взяли в оточення територію виявлення небезпечних предметів. Боєприпаси вилучено, загрозу нейтралізовано.
Наразі поліцейські встановлюють, хто залишив боєприпаси.