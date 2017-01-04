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Мішок з мінами та тротилом виявили правоохоронці на Донеччині

Мішок з мінами та тротилом виявили правоохоронці на Донеччині

Київ • УНН

 • 7063 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Під час обходу прифронтового Новолуганського правоохоронці виявили 10 противотанкових мін, тротил та гранату Ф-1. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.

Поліцейські вилучили з мішка 10 протитанкових мін, 9 тротилових шашок загальною масою 1800 грамів та гранату по типу “Ф-1” з запалом.

Відстань від небезпечної знахідки до помешкань громадян сягала не більше 300 метрів. До приїзду фахівців правоохоронці взяли в оточення територію виявлення небезпечних предметів. Боєприпаси вилучено, загрозу нейтралізовано.

Наразі поліцейські встановлюють, хто залишив боєприпаси.

Українські Національні Новини

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