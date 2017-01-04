Мішок з мінами та тротилом виявили правоохоронці на Донеччині

Поліцейські вилучили з мішка 10 протитанкових мін, 9 тротилових шашок загальною масою 1800 грамів та гранату по типу “Ф-1” з запалом.

Відстань від небезпечної знахідки до помешкань громадян сягала не більше 300 метрів. До приїзду фахівців правоохоронці взяли в оточення територію виявлення небезпечних предметів. Боєприпаси вилучено, загрозу нейтралізовано.

Наразі поліцейські встановлюють, хто залишив боєприпаси.