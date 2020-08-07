Минюст выставляет на продажу колонию в Одессе

"Следующим объектом, который мы будем продавать, является 51 колония, расположенная в городе Одесса. Колония пострадала в мае 2019 года во время бунта осужденных. Ее просто подожгли, большинство зданий стали непригодными для пользования. Но площадь зданий огромная - более 4 гектара, в достаточно неплохом месте, центральном месте города Одессы. Мы этот объект также выставим на продажу, а полученные средства направим на развитие новой тюремной инфраструктуры. А другую часть направим в государственный бюджет на финансирование всех необходимых расходов", - отметил министр.

Напомним, Министерство юстиции Украины сегодня начало распродажу тюрем. Первым объектом стало помещение Ирпенского исправительного центра в поселке Коцюбинское.