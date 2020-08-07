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Мін’юст виставляє на продаж колонію в Одесі

Мін’юст виставляє на продаж колонію в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Колонію 51, яка знаходиться Одесі, будуть виставляти на торги. Більшість будівель непридатні, але є площа понад 4 гектари. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, передає УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

“Наступним об’єктом, який ми будемо продавати, є 51 колонія, розташована у місті Одеса. Колонія постраждала у травні 2019 року під час бунту засуджених. Її просто підпалили, більшість будівель стали непридатними для користування. Але площа будівель величезна — понад 4 гектари, у досить непоганому місці, центральному місці міста Одеси. Ми цей об’єкт також виставимо на продаж, а вилучені кошти направимо на розбудову нової в’язничної інфраструктури. А іншу частину направимо до державного бюджету на фінансування усіх необхідних витрат”, - відзначив міністр.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України сьогодні розпочало розпродаж в’язниць. Першим об’єктом стало приміщення Ірпінського виправного центру у селищі Коцюбинське.

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