За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 174 пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. За прошедшие сутки в Украине произошло 174 пожара, в результате которых погибли два человека, также двое человек пострадали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.
В жилом секторе произошло 59 пожаров, в производственной сфере - семь, в транспорте - девять, другие - 99.
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Всего с начала года произошло 13 тыс. 269 пожаров, погибло 585 человек.
Как сообщал УНН, в Долине нарциссов на Закарпатье, частично выгорело около 1 га территории.