За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 174 пожара

В жилом секторе произошло 59 пожаров, в производственной сфере - семь, в транспорте - девять, другие - 99.

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Всего с начала года произошло 13 тыс. 269 пожаров, погибло 585 человек.

Как сообщал УНН, в Долине нарциссов на Закарпатье, частично выгорело около 1 га территории.