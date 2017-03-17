Минулої доби в Україні зафіксовано 174 пожежі

У житловому секторі сталась 59 пожеж, у виробничій сфері — сім, у транспорті — дев’ять, інші — 99.

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Загалом з початку року сталось 13 тис. 269 пожеж, загинуло 585 осіб.

Як повідомляв УНН, у Долині нарцисів, що на Закарпатті, частково вигоріло близько 1 га території.