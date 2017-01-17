За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло 19,8 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. За прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО в целом пересекли 19,8 тысяч человек и 3,2 тысячи транспортных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Так, в контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 60/120; "Марьинка" - 200/120; "Новотроицкое" - 30/70; "Гнутово" - 150/30.
За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 19,8 тысяч человек и 3,2 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 4770 человек и 670 транспортных средств;
"Марьинка" - 5215 человек и 1110 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 3870 человек и 860 транспортных средств;
"Гнутово" - 2395 человек и 565 транспортных средств;
"Станица Луганская» - 3505 человек.
Все КПВВ работают в штатном режиме.