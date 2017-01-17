Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло 19,8 тис. осіб

Так, у контрольних пунктах в’їзду-виїзду сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 60/120; “Мар’їнка” — 200/120; “Новотроїцьке” — 30/70; “Гнутове” — 150/30.

Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування загалом перетнули:

Протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування загалом перетнули 19,8 тисяч осіб та 3,2 тисячі транспортних засобів:

“Майорське” — 4770 осіб та 670 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 5215 осіб та 1110 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 3870 осіб та 860 транспортних засобів;

“Гнутове” — 2395 осіб та 565 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 3505 осіб.

Усі КПВВ працюють в штатному режимі.