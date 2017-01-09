За прошедшие сутки на луганском направлении боевики дважды обстреляли позиции ВСУ из минометов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. За прошедшие сутки на луганском направлении боевики десять раз обстреляли позиции украинских военных, в том числе дважды из минометов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Вчера на луганском направлении боевая активность врага была несколько меньше, чем сутками ранее. Так, количество случаев нарушения перемирия уменьшилось вдвое - до десяти. Из них два обстрелы были с применением минометов. Это произошло в одной из самых горячих точек луганского направления минувших дней - в Троицком. Там же днем была зафиксирована "работа" вражеского снайпера", - сообщил А.Мотузяник.
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Кроме того, он отметил, что в районе Попасной, а именно вблизи села Новозвановка, боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в основном в темное время суток.
"Также по одной вооруженной провокации противник провел в Станице Луганской и Лопаскино, что на левом берегу Северского Донца", - добавил А.Мотузяник.
Как сообщал УНН, пятеро украинских бойцов ранены в зоне АТО за прошедшие сутки.