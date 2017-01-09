Минулої доби на луганському напрямку бойовики двічі обстріляли позиці ЗСУ з мінометів

“Вчора на луганському напрямку бойова активність ворога вчора була дещо меншою, ніж добою раніше. Так, кількість випадків порушення перемир’я зменшилася вдвічі — до десяти. З них, два обстріли були із застосуванням мінометів. Це відбулося у одній з найгарячіших точок Луганського напрямку минулих днів — у Троїцькому. Там же вдень зафіксовано „роботу“ ворожого снайпера”, — повідомив О.Мотузяник.

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Окрім того, він зазначив, що в районі Попасної, а саме поблизу села Новозванівка, бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, в основному в темну пору доби.

“Також по одній збройній провокації противник провів у Станиці Луганській та Лопаскиному, що на лівому березі Сіверського Дінця”, — додав О.Мотузяник.

Як повідомляв УНН, п’ятеро українських бійців поранено в зоні АТО минулої доби.